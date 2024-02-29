Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı! İşte toplam rezerv miktarı

Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı açıklandı. Buna göre, toplam rezerv miktarı, 23 Şubat haftasında, bir önceki haftaya göre azalma gösterdi. Toplam rezerv miktarı, TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri'nde duyuruldu. İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı! İşte toplam rezerv miktarı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte bankanın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Buna göre, 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 23 Şubat itibarıyla 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara indi.

16 Şubat haftasında, 48 milyar 116 milyon dolar olan altın rezervleri ise, 1 milyar 155 milyon dolar artışla, 23 Şubat haftasında 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri ise 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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