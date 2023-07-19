Milletvekillerinin ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. 2021 yılında 25 bin lira olan milletvekili maaşlarının 2023 yılında ne kadar olduğu, yüzde kaç zam aldığı araştırılıyor. Milletvekili maaşı 2023, Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri aylık ne kadar maaş alıyor, gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, 2023 Milletvekili maaşı kaç TL, ne kadar? Milletvekilleri aylık ne kadar kazanıyor? İşte son zamların ardından 2023 milletvekili maaşları...

2023 MİLLETVEKİLİ MAAŞI NE KADAR?

2021 yılında milletvekili maaşı 25 bin lira olarak belirlendi. 2022 yılının ilk yarısında milletvekili maaşı 40 bin liraya yükseltilirken yılın ikinci yarısında 56 bin liraya yükseltildi. Milletvekillerinin 2023 yılında aldıkları aylık maaş 73 bin 379 lira olarak belirlendi.

Son bir yılda milletvekili emeklilerine yapılan zam yüzde 176'yı buldu. Halen hem milletvekilliği yapan hem de emekli milletvekili olanların aylık geliri ise 125 bin 349 liraya yükselmiş oldu.

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?

TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde milletvekili maaşları belirlenmektedir. Kanunun 1. maddesi şu şekildedir:

- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar.

2023 MAYIS SEÇİMLERİNİN ARINDAN HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

• ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 263

• CUMHURİYET HALK PARTİSİ 130

• YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ 55

• MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 50

• İYİ PARTİ 44

• SAADET PARTİSİ 20 (10 Gelecek Partili, Saadet Partisi'ne geçti)

• DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 15

• YENİDEN REFAH PARTİSİ 5

• TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

• HÜR DAVA PARTİSİ 4

• DEMOKRAT PARTİ 3

• DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 2

• EMEK PARTİSİ 2

• HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 2

• DEMOKRATİK SOL PARTİ 1

Toplam 600