Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesinin ardından gözler yine ekonmiye çevrildi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekli vatandaşlar ikramiyelerin ne kadar olacağını araştırıyor. İşte detaylar.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler, emekli bayram ikramiyesinde yapılacak düzenlemelere çevrildi.

Ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2 bin TL düzeyine çıkarıldı. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olması bekleniyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi? - Resim : 1

2 BİN 500-3 BİN TL BANDINA YÜKSELEBİLİR

Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2 bin 500-3 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi? - Resim : 2

KADEMELİ ZAM FORMÜLÜ

Kamu işçisine verilen yüzde 45 zam ve en düşük emekli maaşının net 22 bin TL'ye yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak.
Temmuzda emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor.

Kaynak: https://sputniknews.com.tr/20230531/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-bayram-ikramiyesi-yukselebilir-1071831925.html

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