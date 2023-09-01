Mısır üreticisi zararda! Çiftçilerden mısır fiyatına tepki

Verimli topraklara sahip Sakarya'dan 6 lira olarak açıklanan mısır fiyatına tepki geldi. Piyasanın ürünü daha düşük fiyata alacağını söyleyen üreticiler yetkilileri yanlıştan dönmeye çağırdı.

Editör: İlyas Gümrükçü
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Mısırın maliyeti 4 ila 7 lira arasında değişiyor. Ürüne verilen fiyat ise 6 lirada kaldı. Çiftçi kara kara düşünüyor.

Üretici endişeli. Ürün piyasada daha da düşük rakamlara gidebilir. Borç içinde yüzen çiftçi adeta kaderine terk edildi.

Mısır üreticisi zararda! Çiftçilerden mısır fiyatına tepki - Resim : 1

ADAPAZARI ZİRAAT ODASI BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, çiftçinin seneye tarlasını ekemeyeceğini söyledi.

Ateş, tarımda planlı üretime geçilmesi gerektiğini belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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