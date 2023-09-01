Mısır üreticisi zararda! Çiftçilerden mısır fiyatına tepki
Verimli topraklara sahip Sakarya'dan 6 lira olarak açıklanan mısır fiyatına tepki geldi. Piyasanın ürünü daha düşük fiyata alacağını söyleyen üreticiler yetkilileri yanlıştan dönmeye çağırdı.
Mısırın maliyeti 4 ila 7 lira arasında değişiyor. Ürüne verilen fiyat ise 6 lirada kaldı. Çiftçi kara kara düşünüyor.
Üretici endişeli. Ürün piyasada daha da düşük rakamlara gidebilir. Borç içinde yüzen çiftçi adeta kaderine terk edildi.
ADAPAZARI ZİRAAT ODASI BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI
Sakarya Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, çiftçinin seneye tarlasını ekemeyeceğini söyledi.
Ateş, tarımda planlı üretime geçilmesi gerektiğini belirtti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi