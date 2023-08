TMO'nun mısır fiyatı çiftçiyi memnun etmedi! Çiftçinin 6 yaşındaki torunundan Erdoğan'a çağrı

TMO'nun 2023 yılı mısır alım fiyatını 6 TL olarak açıklanması tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki üreticileri de memnun etmedi. Fiyatın revize edilmesini talep eden çiftçilerden Halil Coşan'ın 6 yaşındaki torunu Halil Kerem Coşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Dede mısır fiyatlarını yükseltir misin?" diyerek seslenirken, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu fiyatı revize edeceğine olan inancını dile getirdi.

Kırkağaçlı mısır üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan TMO tarafından 6 TL olarak açıklanan 2023 yılı mısır alım fiyatının tekrar revize edilmesini ve en azından 7,5 TL’ye çıkarılmasını istiyor. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde her yıl 30 bin dekar yemlik mısır ekilirken, yaklaşık 45 bin ton ürün elde ediliyor.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kırkağaç’ta her yıl 30 bin dekar danelik yemlik mısır ekildiğini kaydeden Özarı, "Bu da yaklaşık 45 bin ton yemlik mısır demek. Yani yurt genelinde 8,5 milyon ton, Kırkağaç’ta ise 45 bin ton üretim var. Kırkağaç’ın yurt genelindeki mısır üretimine büyük destek verdiğini düşünüyorum. Mısır fiyatında yapılacak bir revizenin buğdaydaki gibi devletimizi zorlayacağını sanmıyorum. Çünkü Türkiye’de 20 milyon ton buğday üretimi var. Mısır üretimi ise 8,5 milyon ton. Bunun hepsini de TMO alamayacağı için revizeye olan umudumuzu hala koruyoruz” dedi.

Uzun yıllardır Kırkağaç’ta çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Halil Coşan ise şunları söyledi:

- Kendimi bildim bileli çiftçiliğe devam etmekteyim. Bu yıl bu açıklanan fiyatları çok düşük bulduğumuzdan dolayı Cumhurbaşkanımızdan bu fiyatları revize etmesini istiyoruz. Şu an ki girdilere göre verilen 6 TL’lik fiyat çok düşük geldi bize. Yani bu çiftçinin bitişi olacaktır. Onun için Reisimizden bir an önce bu işleri el atmasını talep ediyoruz. Mısırın gübresi, tohumu her şeyi üzerine farklılıkla koydu. Şu an gübresi, tohumu, mazotu aşırı derecede yükselmesine rağmen, mısır fiyatı geçen seneki fiyatlar da kaldı. Onun için bir an önce Reisimizden mısır fiyatlarını revize etmesini istiyoruz.