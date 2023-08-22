TMO mısır alım fiyatını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak belirledi.

TMO mısır alım fiyatını açıkladı
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TMO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Mısır hasadı Ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay’da lokal olarak başlamış olup ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık yüzde 8 seviyelerindedir. Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları oluşturulmuştur. 2023 yılı mısır üretimimizin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. TMO mısır alım fiyatı ton başına 6 bin TL olarak belirlenmiştir.
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