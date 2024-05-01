AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hamas'a terörist ifadesi kullanmak yanlış olur"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas'a yönelik "terör örgütü" ifadesini yanlış bir açıklama olarak değerlendirdiklerini belirtti. Ömer Çelik "İsrail açısından bile seçimlere girmesi uygun görülen bir partiye bugün terörist şeklinde bir ifade kullanmak yanlış olur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hamas'a terörist ifadesi kullanmak yanlış olur"
Editör: Yasin Kerim Aşan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Hamas'a yönelik "terör örgütü" açıklamasını eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun, Hamas'a yönelik kullandığı "terör örgütü" ifadesini yanlış bir açıklama olarak değerlendirdiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

- Hamas'ın bir terör örgütü olarak bu şekilde nitelenmesi ve suçlanması tamamen yanlıştır. İki prensip ortaya koymuştuk. Hangi kesime olursa olsun hiçbir şekilde sivillere dönük saldırıları doğru bulmuyoruz, bunu meşru kabul etmiyoruz. Bu ifademizi her zaman söylüyoruz. Gelinen noktada esas mesele Hamas meselesi değil, esas mesele bugün Netanyahu hükümetinin, soykırımcı politikalarla Filistinlilere karşı uyguladığı bu soykırım ve katliam siyasetidir.
- Geçmişte hatırlarsınız, Hamas, İsrail'in seçimlere girmesine izin verdiği bir partidir. Seçimlere girdi Hamas, daha sonra seçimleri kazandığı halde, sırf kazandığı için ona siyasi yasak getirildi. Dolayısıyla İsrail açısından bile seçimlere girmesi uygun görülen bir partiye bugün terörist şeklinde bir ifade kullanmak baştan aşağı yanlış olur.
- Bugün baktığınızda gördüğünüz nedir? Netenyahu hükümetinin soykırımcı politikasıdır. Ortada bir terör varsa bu, Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasına verilecek isimdir. Hamas'ın bu şekilde nitelendirilmesi baştan aşağı yanlış olur. Sağdan ve soldan siyasi partiler arasında çok büyük bir ayrım da ortaya çıkmamıştır, bu söz haricinde. Esas olarak bu söze, bugün bu konularda açıklamalar yapan CHP'lilerin ne dediğini sormak gerekir. Bugün, kayıtsız ve şartsız lanetlenmesi gereken Netanyahu'nun soykırım politikasıdır.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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