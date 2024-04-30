AK Parti'den Mehmet Şimşek savunması

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Gazze'deki durum hakkında, dünyadaki Filistin'e destek eylemleri hakkında açıklamalar yaptı. Çelik'in gündeminde Mehmet Şimşek de vardı. Çelik, AK Parti olarak Mehmet Şimşek ve onun uyguladığı politikaların arkasında olduklarını belirtti. Çelik, "Mehmet Şimşek ve ekibine desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, ayrıca parti içi değişim konusunda, yeni Anayasa çalışmaları hakkında ve İyi Parti'deki gelişmelerle ilgili de açıklamalarda bulundu.