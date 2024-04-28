Alın terimiz sıcak para rantına gidiyor

Ekonomik göstergeler aşağı yönde giderken, yüksek faiz enflasyonu frenleyemezken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine güvenin arttığını savundu.



Şimşek, "Ülkeye dış kaynak gelmiyor" tartışmalarına sosyal medya hesabı üzerinden katıldı. Türkiye'nin alın teri yine sıcak para rantına aktarıldığını bir kez daha itiraf etti Bakan Şimşek.



"Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96'dan yüzde 149'a, reel sektörde yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi. Yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti."



Şimşek, Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin dış finansman sağlamayı da olumlu etkilediğini kaydetti.



Mehmet Şimşek, 2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi olduğunu söyledi.