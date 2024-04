İmamoğlu Batı ağzıyla konuştu: HAMAS'ı terörle suçladı

İmamoğlu da Batı ağzıyla konuştu, Türkiye'de otoriterlik olduğunu savundu. Röportajın konusunun İstanbul değil, Türkiye olması dikkat çekti

CNN International, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaptı. röportajda İmamoğlu, HAMAS’ın Aksa Tufanı Operasyonu’nu terör eylemi olarak tanımlarken, iç siyasete yönelik de mesajlar verdi. Röportajda İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarını bitirmek için muhalefetin en iyi umudu" olarak tanıtıldı.

CNN INTERNATİONAL İMAMOĞLU'NU ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

"İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden bir kez daha zaferle çıktığı" Amerikalı izleyecilere anlatıldı. "Belediye başkanlarının genelde uluslararası ilgiye mazhar olmadığı fakat İmamoğlu'nun seçimlerden sonra yaptığı basın toplantısının yabancı gazetecilerle dolduğu" vurgulandı. Röportaj için Haliç çevresinde çıkılan şehir turunda "halkın İmamoğlu’na büyük ilgi gösterdiği" aktarıldı.

YASAL ENGEL VURGUSU

CNN International muhabirinin Erdoğan'ın bir daha aday olup olmayacağı konusunda ne düşündüğünü sorduğu İmamoğlu, bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini fakat Cumhurbaşkanı'nın önünde yasal engeller olduğunu belirtti.

ERDOĞAN’A ‘KİBİR’ GÖNDERMESİ

Yayınlanan haberde ekonomideki bozulma, yüksek enflasyon ve yüzde 50'lik faizin İmamoğlu'nun zaferine yardımcı olduğu belirtildi. Fakat İmamoğlu'na göre Erdoğan'ı gerileten en önemli faktörler “kibir” ve "otoriter yönetim" şekli; Ekonomiden daha fazla bunlar yurttaşların oy tercihini etkiledi. Öte yandan İmamoğlu, kamu görevlilerine hakaret suçuyla aldığı iki yıllık hapis cezasını da otoriterleşmeye bağlayarak, kendisiyle ilgili hukuki sürecin tümüyle siyasal olduğunu savundu. "Batı'da bunlar anlatılsa olayın saçmalığına gülerler” ifadelerini kullandı.

‘DEMOKRASİ ÖZGÜRLÜK GETİRECEK’

İmamoğlu, buna benzer siyasi girişimlerin demokrasi ile çözüleceğini dile getirirken, demokrasiye inancının tam olduğunu vurgulayarak, demokrasinin özgürlük getireceğini ve herkesin yasalara saygı duyacağını belirtti. Ankara yönetiminden söz ederken zaman zaman “rejim” ifadesi kullanması dikkat çekti. Otoriterliğin tüm dünyada popülizmden beslendiğini dünyanın bundan asla bir fayda sağlayamayacağını söyleyen İmamoğlu "Otoriterlik devletleri birbirine küstürür, savaşlara neden olur." dedi.

HAMAS’A 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DEDİ

İmamoğlu, Orta Doğu'ya “demokrasi gelmesinin” tüm dünyanın yararına olacağını belirtti. Erdoğan'ın İsrail'e en sert çıkış yapan liderden biri olduğu, HAMAS'ı terör örgütü olarak tanımlamadığı ve İsmail Heniyye'yi kısa süre önce konuk ettiği hatırlatıldı. İmamoğlu buna yanıt olarak, şunları söyledi:

“HAMAS tabii ki bizim çok üzüldüğüm bir saldırıyı İsrail’de yaptı. Biz, terör uygulamalarını yapan ve insanları topluca katleden her yapıyı terör politikası olarak görüyoruz. Maalesef bugün aynısı masum Filistinlilere oluyor. Her iki konunun da bu ölçüde değerlendirilmesini, bir an önce Filistinlilerin böylesi kötü bir zulme mâruz kalmaları parçalanmalarını sona erdirmeyi talep ediyorum. Bu konuda Batı genellikle iyi bir sınav veriyor. Tek bir genel bakış açısıyla, bizim daha başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Hamas’ın saldırısını çok kötü bir saldırı, çok kötü bir durum olarak, terör saldırısı olarak görüyoruz. Ama aynı zamanda Filistinlilere yönelik zulmün ve Filistinli kadınlarla insanların karşısında bir anlayışı temsil ediyoruz.”