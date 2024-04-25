Motorin fiyatlarına indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

Petrol fiyatlarındaki düşüş, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litresine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruş indirim yapıldı.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40 lira 97 kuruşa, Ankara'da 41 lira 87 kuruşa, İzmir'de 42 lira 12 kuruşa geriledi.

Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.