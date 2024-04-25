54 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı bilançoyu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlıkta haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk açıklamalarda bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürdüğünü belirtti.

Tuğamiral Zeki Aktürk, bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 54, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 360'ı Irak'ın, 442'si ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 802 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kararlı operasyonlar sonucu Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha 21 Nisan'da Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu aktaran Zeki Aktürk, sınırların dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğunu söyledi.

YASA DIŞI GEÇİŞLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Tuğamiral Zeki Aktürk, sınırlardan yasa dışı geçişle yürütülen mücadele ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Zeki Aktürk, son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu 284 kişinin yakalandığını, 2 bin 291 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi. Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 769'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 48 bin 596'ya yükselmiştir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına da değinen Aktürk, "Bakanımız dün ve bugün de resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Romanya'da mevkidaşıyla ikili ve askeri ilişkiler başta olmak üzere NATO ve bölgesel güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirecektir." ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTILAR

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında 2 Nisan'da Atina'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili de konuştu.

Zeki Aktürk toplantıyla ilgili "Olumlu bir havada geçen toplantıda 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler ile 2025 yılı uygulama planında yer alacak faaliyetler ele alınmış, bir sonraki toplantının Türkiye’de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır." ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE TATBİKATLARDAKİ SON DURUM

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edildiğini anlatan Zeki Aktürk, şunları kaydetti:

- Türk Silahlı Kuvvetlerimizin planlı en büyük tatbikatlarından olan EFES-2024'ün, 'Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası' bugün başlamış olup 8 Mayıs'a kadar devam edecektir. Söz konusu tatbikatın 'Fiili Atışlı Safhası' ise 9-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Şu ana kadar 49 ülkeden 1567 personelin katılacağı bildirilen tatbikat son yılların en geniş katılımlı EFES tatbikatı olacaktır.