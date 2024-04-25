Irak ile Ortak Harekat Merkezi'nin görevi ne olacak? Milli Savunma Bakanlığı kaynakları merak edilen soruları yanıtladı

Ankara ve Bağdat arasında terörle mücadele konusunda görüşmeler hızlandı. Türkiye, bu yaz Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına darbe hazırlığında. Türkiye ve Irak arasında Ortak Harekat Merkezi kurulacak. Peki, merkezin görevi ne olacak? MSB kaynaklarından önemli bilgiler geldi.

Irak ile Ortak Harekat Merkezi'nin görevi ne olacak? Milli Savunma Bakanlığı kaynakları merak edilen soruları yanıtladı
Editör: Seda Akyüz
Son Güncelleme:

Irak’ın kuzeyindeki terör yapılanmasına operasyon için gözler artık sahaya çevrildi. Ankara ve Bağdat yönetiminin kuracağı Ortak Harekât Merkezi’nin görev çerçevesi de belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, merkezin en önemli görevi sınır güvenliği olacak. Merkezde istihbarat bilgileri de iki ülke askerleri tarafından paylaşılacak.

SINIRDAKİ SİSTEMLER İNCELENECEK

Sınır güvenliği noktasında Türkiye’nin Irak’a destek sunacağı belirtildi. Bu kapsamda Türkiye’nin sınırlarında aldığı güvenlik önlemleri Irak tarafından incelemeye alındı. Ankara, sınır güvenliği konusunda Bağdat yönetimi destek verecek. Türkiye'nin sınırda kurduğu güvenlik sistemleri talep edilmesi durumunda Irak sınırları içine de aktarılacak.

Merak edilen konulardan biri de "Harekat, Irak Ordusu ile ortak mı yapılacak?" sorusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Ortak operasyon şu anda masada yok" yanıtını verdi.

54 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı bilançoyu duyurdu54 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı bilançoyu duyurduGündem
# ırak # operasyon # son dakika # Milli Savunma Bakanlığı # pkk
Çok Okunanlar
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız!
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız!
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!
Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu!
Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu!
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı!
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı!
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı?
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı?
Öne Çıkanlar Türkiye ekonomisinde son gelişmeler | Hakan Topkurulu | Büyüteç #canlı Türkiye ekonomisinde son gelişmeler | Hakan Topkurulu | Büyüteç #canlı Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerine... Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerine...