Irak ile Ortak Harekat Merkezi'nin görevi ne olacak? Milli Savunma Bakanlığı kaynakları merak edilen soruları yanıtladı

Irak’ın kuzeyindeki terör yapılanmasına operasyon için gözler artık sahaya çevrildi. Ankara ve Bağdat yönetiminin kuracağı Ortak Harekât Merkezi’nin görev çerçevesi de belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, merkezin en önemli görevi sınır güvenliği olacak. Merkezde istihbarat bilgileri de iki ülke askerleri tarafından paylaşılacak.

SINIRDAKİ SİSTEMLER İNCELENECEK

Sınır güvenliği noktasında Türkiye’nin Irak’a destek sunacağı belirtildi. Bu kapsamda Türkiye’nin sınırlarında aldığı güvenlik önlemleri Irak tarafından incelemeye alındı. Ankara, sınır güvenliği konusunda Bağdat yönetimi destek verecek. Türkiye'nin sınırda kurduğu güvenlik sistemleri talep edilmesi durumunda Irak sınırları içine de aktarılacak.

Merak edilen konulardan biri de "Harekat, Irak Ordusu ile ortak mı yapılacak?" sorusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Ortak operasyon şu anda masada yok" yanıtını verdi.