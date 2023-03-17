Motorinde indirim geldi: İşte son fiyat

Brent petroldeki düşüşün ardından motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Benzinde ise fiyat değişimi olmadı.

Motorinde indirim geldi: İşte son fiyat
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Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Bu indirimle birlikte motorin benzin fiyatının altına indi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19 lira 61 kuruş oldu.

Benzin fiyatlarında ise değişim olmadı. Benzinin litresi ortalama 20 lira 54 kuruştan satılıyor.

Brent petrol gün içinde 75,43 dolar seviyesine kadar düşüş yaşadı.

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