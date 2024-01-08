Öğrenciler Geçinemiyor

Artan yaşam maliyetleri, emekliler gibi milyonlarca üniversite öğrencisini de zorluyor. Ulaşım, barınma okul gereçleri derken maliyetler katlandıkça katlanıyor.

Editör: Şevval İskender
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Kredi Yurtlar Kurumunca verilen 2 bin lira da ay sonu gelmeden eriyip gidiyor.

Resmi enflasyonu katlayan zamları derinden hissediyor üniversite öğrencileri. Yeni yılla birlikte 1.250 liralık KYK Kredi ücreti 2 bin liraya yükseldi. Bu da günlük 66 lira ediyor.

Tıpkı emekliler gibi ay sonunu getirmeyen kimi öğrenci yarı zamanlı işte çalışmak zorunda kalıyor, kimi ise ailesinden destek alarak eğitimlerini sürdürüyor.

Ses Aç-(Bir şey yapmasınlar, 4 bin 5 bin istemiyoruz. Şu zamları bir an önce indirsinler.

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