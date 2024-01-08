NATO'dan İki Yüzlü Tatbikat! Akıllara O Baskın Geldi

Türk Donanmasının katıldığı NATO eğitiiminde bir kargo gemisine senaryo gereği baskın yapıldı. Eğitimde uluslararası deniz hukuku gereği gemide bayrağı olan devletten izin alındı. Söz konusun Türkiye olunca NATO hukuk tanımamıştı.

NATO'dan İki Yüzlü Tatbikat! Akıllara O Baskın Geldi
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 Alman donanması 2020'de Türk bandıralı gemimize hukuksuzca baskın düzenlemişti.

NATO Türkiye'nin yanında olmadığını bir kez daha kanıtladı. NATO üyesi Almanya 2020'de izin almadan Türk bandıralı gemimize baskın düzenledi. Ancak aynı NATO eğitimlerde "Bayrak Devleti İzin Talebi" sürecini yürüttü.

NATO'nun 2016'da başlattığı “Deniz Muhafızı Harekatı” kapsamında oluşturulan, TCG Gökova fırkateyninin de katılımıyla Çanakkale açıklarında “Gemiye Çıkma Eğitimi” yaptı. Geminin kontrolünü ele geçirdi, kargo arandı ve gemideki teröristler etkisiz hale getirildi.

Bu eğitimde NATO'nun uluslararası deniz hukukuna bağlı kalarak 'Bayrak Devleti İzin Talebi' sürecini yürüttüğü açıklandı. Ess
Ancak bundan 3 yıl önce Avrupa Birliği'nin İrini Harekatı kapsamında Alman Hamburg Fırkateyni, Türk bandıralı “ROSELINA-A” gemisine baskın yapmıştı. Yapılan baskında da aynı yöntem izlenmiş, gemide 16 saat boyunca arama yapılmıştı.

Bugün bayrak devleti izin talebi sürecine dair eğitimler yapan NATO, üyesi olan bir devletin ticaret gemisinin saldırıya uğramasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmamış, izin talebi akıllarına gelmemişti.

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