Okul servis ücretleri ne kadar olacak? Okul servis ücretlerinde yeni dönem!

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, servis ücretleri gündeme geldi. Akaryakıtta ki zamlardan sonra servis ücretleri de merak ediliyordu. 2023-2024 Okul servis ücretleri açıklandı. En kısa mesafeden başlayan servis fiyatları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Okul servis ücretleri ne kadar olacak? Okul servis ücretlerinde yeni dönem!
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2023-2024 Eğitim yılının okul servis ücretleri belirlendi. Aylık olarak açıklanan okul servis fiyatları ne kadar? En kısa mesafa kaç para tutuyor? Velilere dikkat yeni zam kapıda...

Okul servis ücretleri ne kadar olacak? Okul servis ücretlerinde yeni dönem! - Resim : 1

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023-2024

Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 Km 722 TL'den 1200 TL'ye, personelde ise 422 TL'den 640 TL'ye ulaştı. 

Okul servis ücretleri ne kadar olacak? Okul servis ücretlerinde yeni dönem! - Resim : 2

Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi, bu fiyat 12 TL olurken, 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 8 TL olarak açıklandı.

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