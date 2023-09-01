Okul servis ücretleri ne kadar olacak? Okul servis ücretlerinde yeni dönem!

2023-2024 Eğitim yılının okul servis ücretleri belirlendi. Aylık olarak açıklanan okul servis fiyatları ne kadar? En kısa mesafa kaç para tutuyor? Velilere dikkat yeni zam kapıda...

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023-2024

Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 Km 722 TL'den 1200 TL'ye, personelde ise 422 TL'den 640 TL'ye ulaştı.

Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi, bu fiyat 12 TL olurken, 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 8 TL olarak açıklandı.