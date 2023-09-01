Cumhuriyet Kadınları Derneğinden Milli Eğitim Bakanlığına 3 başlıkta 3 kritik uyarı! Karma eğitim, ÇEDES projesi ve Andımız ile ilgili açıklama yapıldı

Hedef alınan karma eğitim, ÇEDES ve Andımız... Milli Eğitim Bakanlığı'na üç kritik konuda üç önemli uyarı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kız Okul Projeleri açıklaması ve karma eğitimi hedef alan tartışmalar sürüyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala bu konuda Bakanlığı eleştirdi, çağrı yaptı.

- Millî Eğitim Bakanlığının millî eğitimimizin temel esaslarını yok sayan veya bu esaslarla çelişen uygulamalarını ve bunların da ‘hak ve özgürlükler’ kılıfı altında savunulmasını Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak kınıyoruz.

- Bizde çocuk; kız ya da oğlan olsun, iyi, dürüst erdemli insan olmayı ve ülkesi ve milleti için savaşmayı öğrenerek yetiştirilir.

- Sayın Bakan'a hatırlatıyoruz: Özgürlüğümüzün tek kaynağı Cumhuriyet değerlerimizdir ve Millî Eğitim Bakanlığının görevi de Cumhuriyetin gençlerini yetiştirmektir. Çocuklarımıza yönelik cinsiyetçi bakışa kesinlikle karşı çıkıyoruz. Çocukları okulda cinsiyetine göre ayıran zihniyetle, çocuklara cinsiyetini seçmeyi dayatan LGBT ideolojisi arasındaki aynı cinsiyetçi bakışa herkesin dikkat çekiyoruz. İkisinde de özne çocuk değil, cinsiyettir. Sayın Bakana çağrıda bulunuyoruz: Türk milletinin kahir çoğunluğunun kabul etmeyeceği ‘karma eğitimi tartışmaya açma’ hatasını düzeltmeli ve gündemden silmelidir.

ÇEDES PROJESİNE TEPKİ

İzmir’deki okullara imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı olarak görevlendirileceği haberi üzerine gündeme gelen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi'ni de eleştirdi Oygür.

- Değerler eğitiminden amaç, evrensel ve millî değerlerimizi yetişen yeni nesle kazandırmak değil midir? Burada açıkça kamusal dayatma vardır. ÇEDES açıkça, ilkokul-lise arası 19 milyonu aşkın öğrencinin eğitimini dinselleştirme projesidir. Ülkemizde isteyen aile çocuklarını Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yerde açtığı Kur’an kurslarına gönderebilmektedir. O halde bu kesimlerin bir türlü dile getiremeyip ‘özgürlükler’ kılıfı giydirdiği esas beklentileri millî eğitimin dinselleştirilmesidir.

MEB'E ANDIMIZ ÇAĞRISI

CKD Genel Başkanı, PKK açılımında kaldırılan Andımız'ın okullarda tekrar okutulmasını da yeniden gündeme taşıdı.