Otomotiv sektöründeki fırsatçı bayilere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı otomobil piyasasında aldığı önlemlerle fırsatçılığın önüne set koymayı hedefliyor.

27 Temmuz 2023 itibarıyla, aykırı ilan girişinde bulunduğu tespit edilen 248 gerçek ve tüzel kişiye toplam 66 milyon 692 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

15 Temmuz tarihinden itibaren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte fahiş fiyatlı sıfr araç satışı yüzde 91.61 oranında azalma gösterdi. Aykırı ilan girişinde bulunduğu tespit edilen 248 gerçek ve tüzel kişiye toplam 66 milyon 692 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkili bayilere yoğun şikayetler üzerine; stokçuluk, elden para alma, aksesuar dayatması, liste fiyatının üzerinde satış ve takasa zorlama gibi yöntemlerine karşı lisans iptali düzenlemesi yapıldı.

Peş peşe alınan önlemler ve şikayetler sayesinde 126 yetkili bayi ve galeriye 6 ay ve 6 bin km uygulamasıyla 151 milyon 920 bin 782 lira ceza uygulandı .İkinci el araç pazarında son çeyrekte şişkin fiyatların normale dönmesi bekleniyor.