Petrol İthalatında Artış! En Fazla İthalat Rusya, Irak ve Kazakistan'dan Yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), eylül ayına ait "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu açıkladı.

Açıklanan rapora göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 0,76 azalarak 2 milyon 961 bin 661 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 11,7 artışla 1 milyon 11 bin 609 tona çıktı. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,31 artarak 4 milyon 362 bin 4 ton oldu.

En Fazla İthalat Rusya'dan Yapıldı

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 815 bin 282 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 140 bin 87 tonla Irak ve 745 bin 236 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 386 bin 287 ton, motorin satışları yüzde 3,99 artarak 2 milyon 276 bin 329 tona ulaştı.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 6,50 artarak 2 milyon 813 bin 597 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol Ürünleri İhracatı da Arttı!

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı eylülde yüzde 38 artarak 524 bin 380 tona yükselirken, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 8,48 azalarak 137 bin 348 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 50,7 artarak 190 bin 91 ton, motorin türleri ihracatı ise yüzde 43,1 azalarak 133 bin 533 ton oldu.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 0,58 artarak 1 milyon 212 bin 617 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalarak 1 milyon 310 bin 976 ton, benzin türleri üretimi yüzde 5,40 artarak 486 bin 119 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 23,5 artarak 558 bin 203 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 29,7 azalarak 93 bin 956 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 0,29 artarak 3 milyon 278 bin 548 tona çıktı.