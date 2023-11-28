AKOM'dan İstanbul'a Fırtına Uyarısı! Dikkat! Saat Verildi

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve fırtınalı hava ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) son dakika açıklaması geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'da da fırtına beklendiği duyuruldu.

Dikkat! İstanbul'a Fırtına Geliyor!

AKOM, İstanbul'da görülmesi beklenene hava durumuyla ilgili kritik bir açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul genelinde hafta sonu başlayan soğuk ve yağışlı havanın bugün etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, akşam saatlerinden itibaren bölgeye Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesinin beklendiği duyuruldu.

Güneyin ılık ve nemli havasını bölgeye taşıyacak olan sistem nedeniyle rüzgarın lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 kilometre/saat) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kış değerlerinde 4-8 derece seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerleri olan 15-18 dereceye yükseleceği öngörülüyor.

Bugün 22.00 ila yarın 10.00 saatleri arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların hazırlıklı ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.