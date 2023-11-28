İzmir'de Terör Operasyonu! PKK/KCK Üyelerine Destek Veren 5 Kişi Yakalandı

Yurt genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda kritik bir çalışma gerçekleştirildi.

Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetler yürüterek etkisiz hale getirilen örgüt mensupları ile örgüt suçundan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ailelerine destek veren, cezaevinden tahliye olan örgüt mensuplarının kopuşlarını engellemeye çalışan şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Aralarında Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği ve Avesta Dil Kültür Derneği başkanlarının da olduğu, 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişinin daha yakalanması için çalışma sürüyor.