Bina sağlamlık testi nedir? Nasıl bina sağlamlık testi yaptırılır?

Küçükçekmece'de yıkılan bina sonrası vatandaşlar binalarının sağlam olup olmadığını merak ediyor. Peki binanızın sağlam olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz? Bina sağlamlık testi nasıl yaptırılır? İşte bu soruların yanıtı.

Bina sağlamlık testi nedir? Nasıl bina sağlamlık testi yaptırılır?
Bina sağlamlık testi nedir? Nasıl bina sağlamlık testi yaptırılır?
Editör: Uğur Çam
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Küçükçekmece'de bir binanın çökmesi ve bir kişinin yaşamını yitirmesi sonrası, İstanbul'da oturanlar binalarının sağlam olup olmadığını merak ediyor. Türkiye'nin her yerinde ev sahipleri, binalarının sağlam olup olmadığına dair rapor alabiliyor. Binalarının sağlam olup olmadığını merak eden vatandaşlar  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurarak bu testi yaptırabiliyor.

Bina sağlamlık testi nedir? Nasıl bina sağlamlık testi yaptırılır? - Resim : 1

BİNA SAĞLAMLIK TESTİ NEDİR?

Bakanlığın belirlediği kuruluşlarca yaptırılabilen bina sağlamlık testlerinde, binanın her katından alınan örnekler inceleniyor. İncelenen örneklerde binanın hangi malzemeden yapıldığı, bir sıkıntı olup olmadığı, deprem anında binanın ne kadar riskli olduğu gibi sorulara cevap bulunabiliyor. 

Bina sağlamlık testi nedir? Nasıl bina sağlamlık testi yaptırılır? - Resim : 2

BİNA SAĞLAMLIK TESTİ NASIL YAPTIRILIR?

Bina sağlamlık testleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurarak bu testi yaptırabiliyor.

Bina sağlamlık testi nedir? Nasıl bina sağlamlık testi yaptırılır? - Resim : 3

Bina sağlamlık testi yaptırmak isteyenler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın internet sitesinden bu testi yaptırmak için başvurabilecekleri belediyeler, meslek odaları, kamu kurumları, üniversiteler ve kamu kurumlarının bilgilerine ulaşabiliyor. 

Bina sağlamlık testi nedir? Nasıl bina sağlamlık testi yaptırılır? - Resim : 4

Test yaptırmak için binada oturanlardan bir kişinin başvuru yapması yetiyor.

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