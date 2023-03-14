Pide fiyatları ne kadar olacak? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı konuştu

Ramazan yaklaşıyor. Ramazan ayının vazgeçilmezi pide fiyatlarının ne olacağı merakla beklenen konulardan biri. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına ilişkin NTV'ye açıklama yaptı.

Fiyatların haftaya netleşeceğini belirten Balcı şunları söyledi:

- Pide geçen sene 6 liradan satılıyordu, ekmek 3 liraydı. Bu sene ekmek 5 lira, pide 10 lira olma ihtimali yüksek. Maliyet hesabını yaparak ilgili kurumlara müracaat yapılacak. İllere göre gramlarda farklılık arz edebilir. Ekmekle pide arasında azami yüzde 30 fiyat farkı meydana gelmiş oluyor. Geçen yıla göre azami yüzde 55 fark olur. Önümüzdeki hafta başında netleşmiş olur.