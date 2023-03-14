Pide fiyatları ne kadar olacak? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı konuştu
Ramazan'ın vazgeçilmezi pide fiyatları merakla bekleniyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Balcı pide fiyatlarının ne kadar olacağı konusunun haftaya netleşeceğini söyledi. İşte Balcı'nın açıklamaları...
Ramazan yaklaşıyor. Ramazan ayının vazgeçilmezi pide fiyatlarının ne olacağı merakla beklenen konulardan biri. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına ilişkin NTV'ye açıklama yaptı.
Fiyatların haftaya netleşeceğini belirten Balcı şunları söyledi:
- Pide geçen sene 6 liradan satılıyordu, ekmek 3 liraydı. Bu sene ekmek 5 lira, pide 10 lira olma ihtimali yüksek. Maliyet hesabını yaparak ilgili kurumlara müracaat yapılacak. İllere göre gramlarda farklılık arz edebilir. Ekmekle pide arasında azami yüzde 30 fiyat farkı meydana gelmiş oluyor. Geçen yıla göre azami yüzde 55 fark olur. Önümüzdeki hafta başında netleşmiş olur.
Balcı, ülke genelinde ekmek fiyatında ise değişiklik olmayacağını kaydetti.