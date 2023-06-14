Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, brent petrol ve dövizde son durum...

BIST 100 endeksi, güne 8,09 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5.437,14 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.322,81, en yüksek 5.490,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 azalışla 5.360,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 2,09, hizmetler endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 69,93 puan ve yüzde 1,16 düşüşle 5.967,64 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 79'u geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, Sasa Polyester ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.957 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.957 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 kazançla 1 milyon 480 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,5824 lira, satışta 23,6769 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,6222 lira, satışta 23,7169 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,18'den, bileşik getirisi de yüzde 16,84'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 139,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 azalışla 73,6 dolardan işlem görüyor.