Piyasalarda gün sonu: Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...

IST 100 endeksi, güne 28,93 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 5.280,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.169,90, en yüksek 5.329,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 azalışla 5.186,83 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07, hizmetler endeksi endeks yüzde 1,48, teknoloji endeksi yüzde 0,37 ve sanayi endeksi yüzde 1,00 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 73,18 puan ve yüzde 1,25 düşüşle 5.787,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 75'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası (C) ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU NE KADAR?

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.931 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 kayıpla 1 milyon 455 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,5828 lira, satışta 23,6271 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,5605 lira, satışta 23,6549 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 142 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,9 artışla 76,9 dolardan işlem görüyor.