Rekabet Kurumu devreye girdi! 6 şirkete soruşturma açıldı

6 şirkete rekabet soruşturmasında sözlü savunma alınacak. Elektronik perakendecisi ve akaryakıt sektöründeki 6 şirket hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 17 Ekim'de yapılacak.

Rekabet Kurumu devreye girdi! 6 şirkete soruşturma açıldı

6 şirkete rekabet soruşturmasında sözlü savunma aşamasına geçilecek. Elektronik perakendecisi ve akaryakıt sektöründeki 6 şirket hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 17 Ekim'de yapılacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri AŞ, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ve Triple Star Aviation Ltd. firmalarının özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" ile "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" maddelerini ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Söz konusu toplantı 17 Ekim 10.30'da yapılacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# rekabet kurumu
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