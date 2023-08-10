Reklam Kurulu'ndan tüketiciyi aldatanlara ağır ceza! 39,5 milyon lira ödeyecekler

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara 39,5 milyon lira ceza kesti.

Kurul, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uyguladı.

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 219 dosyadan 200'ü mevzuata aykırı buldu.

Dosyalardaki söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 9 milyon 713 bin 552 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca, 12 dosya için erişim engeli tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1031 dosya hakkında durdurma ve 39 milyon 555 bin 306 lira idari para cezası uygulanması ile 28 dosyada erişimin engellenmesi uygun bulundu.

Kurulun son toplantısının ana gündem başlıklarından birisi de vize almak isteyen vatandaşları yanıltarak konsolosluk yetkili temsilcisi izlenimi veren internet sitelerinin faaliyetleri oldu.

Bu kapsamda, 8 firma hakkında durdurma ve idari para cezası verilmesi, ayrıca ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.

Kurul, kullanıcı deneyimlerine yönelik sahte yorumları da toplantısında ele aldı.

Bu şekilde, satıcı, sağlayıcılar ya da satılan ürün hakkında haksız rekabete ve tüketici mağduriyetine yol açacak şekilde gerçek dışı algıya sebebiyet veren sitelere erişimin engellenmesine karar verildi.