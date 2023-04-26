Küresel piyasalarda son durum

ABD'de yaşanan bankacılık krizinin fiyatlamaları etkileyebileceği korkusu gündemdeki yerini koruyor. Ülkelerin ekonomik verilerindeki kötü sinyallerin yanı sıra merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikleri risk algısını yükseltiyor.

Pazartesi günü ABD’de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic, piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlamıştı. Bilanço açıklandıktan sonra bankanın hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kaybetti. New York borsası, aşırı oynaklık nedeniyle bir süreliğine bankanın hisselerinin işlemlerini durdurdu.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi de, nisanda aylık bazda 2,7 puan azalışla 101,3'e düşerek 9 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, söz konusu veri akışının karışık sinyaller vermeye devam ettiğine dikkati çekerek, bu durumun ülke ekonomisinde "ani duruş" endişelerinin de yeniden dillendirilmesine sebep olduğunu ifade etti.

AVRUPA VE ASYA BORSALARI

Avrupa borsaları dün Almanya hariç satış ağırlıklı bir seyir izledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin dünyada artan resesyon riskine karşın faiz artırmaya devam edeceklerine yönelik açıklamaları risk algısını destekliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 25 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

YURT İÇİ PİYASALAR

Borsa İstanbul’da ise dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,62 altında 4.891,01 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 ve 4.700 seviyelerinin destek, 4.980 ve 5.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.