Sakarya'da Üzüm Fiyatı Yüz Güldürdü

Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üzüm hasadı iyi başladı. Fakat rekoltede düşüş var.

Çevre illerde sofralara ulaştırılan üzüm fiyatı da üreticinin yüzünü bir nebze güldürdü.



Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya 25 bin dekar alanda yıllık 45 bin ton civarında üzüm yetiştirildiğini söyledi.



Üzüm fiyatı kilogramı ortalama 25 lira civarında satılıyor.



