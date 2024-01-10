Sanayi Üretimi 5 Aydır Geriliyor! TÜİK Son Verileri Açıkladı

Sanayi üretimi kasım ayında, aylık yüzde 1,4 azalırken, yıllık yüzde 0,2 arttı. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu, paylaştı.

Aylık daralma serisi 5. aya yükselirken 2018'den bu yana en uzun seri olarak kaydedildi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Aylık bazda ise, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azaldı.