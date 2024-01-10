Sanayi Üretimi 5 Aydır Geriliyor! TÜİK Son Verileri Açıkladı

Sanayi üretimi kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,4 daraldı. Aylık daralma serisi 5 aya yükseldi.

Sanayi Üretimi 5 Aydır Geriliyor! TÜİK Son Verileri Açıkladı

Sanayi üretimi kasım ayında, aylık yüzde 1,4 azalırken, yıllık yüzde 0,2 arttı. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu, paylaştı.

Aylık daralma serisi 5. aya yükselirken 2018'den bu yana en uzun seri olarak kaydedildi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Aylık bazda ise, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azaldı.

12 İlde FETÖ'ye Kıskaç-3 Operasyonu! 38 Şüpheli Yakalandı12 İlde FETÖ'ye Kıskaç-3 Operasyonu! 38 Şüpheli YakalandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sanayi üretimi # tuik # sanayi üretim endeksi
Çok Okunanlar
Engelli ve Yaşlı Aylıkları Ne Zaman Hesaba Yatacak? Kaç TL Oldu?
Engelli ve Yaşlı Aylıkları Ne Zaman Hesaba Yatacak? Kaç TL Oldu?
Migros'larda Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Çoğu Üründe Uygulanan İndirimler Ne Zaman Bitecek?
Migros'larda Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Çoğu Üründe Uygulanan İndirimler Ne Zaman Bitecek?
Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak?
Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak?
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İşte Güncel Oranlar...
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İşte Güncel Oranlar...
İSKİ'ye Göre Bugün Nerelerde Su Kesintisi Yaşanacak? İşte Su Kesintisi Olacak O İlçeler...
İSKİ'ye Göre Bugün Nerelerde Su Kesintisi Yaşanacak? İşte Su Kesintisi Olacak O İlçeler...
Öne Çıkanlar İstanbul için kar uyarısı! O ilçeler felaketi yaşayacak, uzmanlar uyardı #SonDakika İstanbul için kar uyarısı! O ilçeler felaketi yaşayacak, uzmanlar uyardı #SonDakika Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak? Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak?