Şehirlerarası otobüs biletlerine zam geldi

Akaryakıta gelen ÖTV zammıyla, benzin ve motorinde 5 lira, LPG de 4 lira artış olmuştu. maliyetlerdeki artış otobüs bilet fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım otobüs bilet fiyatlarında bir artışın gündemde olduğunu belirterek mesafeye göre bilet fiyatlarında artışın yüzde 20-30 aralığında olabileceğini ifade etmişti.

Bugün bilet fiyatlarında yüzde 40'a varan zamlar geldi.