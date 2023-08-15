SGK uzmanı açıkladı! Ekim ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, en düşük emekli maaşının ekim ayında itibarıyla 10 bin TL seviyesine ulaşabileceğini belirtti. İşte ayrıntılar...
Temmuz ayında emekli maaşlarının kök ücretlerine yansıyan yüzde 25'lik zam, yaşanan hayat pahalılığı karşısında emeklinin yüzünü güldürmedi. Üstelik yapılan zamdan yaklaşım 10 milyon emekli faydalanamadı.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşı için yaptığı açıklamada ekim ayını işaret ederek beklentinin memura verilen 8 bin 77 TL seyyanen zammın tüm emeklilere yansıtılması yönünde olduğunu belirtti.
Özgür Erdursun paylaşımında şunları kaydetti:
- Temmuz'da en düşük emekli aylığı 10.000TL olur diye bekliyorduk, olmadı! Ekim'de en düşük emekli aylığı 10.000TL'ye tamamlanabilir ancak bu enflasyonda bu rakamlarda çok düşük kalır! Ekim'de beklenti memura verilen 8.077TL seyyanen zammın tüm emeklilere yansıtılması yönünde.