Şimşek'in Özelleştirme Açıklamasını Bakanlık Yalanladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü, otoyol, liman ve HES'lerin özelleştirileceğini iddia etti. Konuşmanın Plan ve Bütçe komisyonunda yapıldığı ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Şimşek'in ifadelerini yalanladı.

Şimşek'in Özelleştirme Açıklamasını Bakanlık Yalanladı!

Bakanın özelleştirme açıklaması Bakanlık tarafından yalanlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde Elektrik Üretim A.Ş'ye ait HES'ler, limanlar, otoyollar, köprüler ile arsa ve arazilerin özelleştirileceğini Meclis'te duyurdu. Açıklamanın Plan ve Bütçe görüşmeler sonrasında, vekillerin sorularını yanıtlarken yapıldığı iddia edildi.

Şimşek'in özelleştirme açıklamalarını Hazine ve Maliye Bakanlığı yalanladı. Şimşek'in konuşmasında 'satış' gibi bir ifadenin geçmediği belirtildi. Gerçek olmayan ifade üzerinden algı operasyonu yapıldığı ifade edilirken bu açıklama "Bakan ve Bakanlık arasında bir çelişki mi var?" sorusunu gündeme getirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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