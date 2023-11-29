Şirket Çalışanına 2. Zam Olmayacak! Şirketlerin Yarısı 2024'te 1 Kez Zam Yapmayı Planlıyor

Şirket çalışanlarına 2. zam yok! Yeni yılda asgari ücrete iki yerine bir kez zam yapılacağına dair değerlendirmeler, şirketlerin maaş politikasını değiştirdi.

Şirketlerin yüzde 67'si bu yıl çalışanlarına iki kere zam yaparken, gelecek yıl bu oranın yüzde 33'e gerilemesi bekleniyor. 2024'te bir kez zam yapmayı planlayanların oranı yüzde 59.

Yemek kartlarının sadece yemek için kullanılması da zorunlu olabilir. SGK, yemek kartları ile yemek harici alışveriş yapıldığı tespit edilirse işletmelere fark matrahları çıkarılacak.

Çalışanın marketten yiyecek alabilmesi mümkün ama yemek harici kalemlerde alışveriş yapılamayacağı bir düzenleme bekleniyor.