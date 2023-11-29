Şirket Çalışanına 2. Zam Olmayacak! Şirketlerin Yarısı 2024'te 1 Kez Zam Yapmayı Planlıyor

Şirketlerin yarısı 2024'te bir kez zam yapacak. Şirketlerin yüzde 67'si bu yıl çalışanlarına iki kere zam yaparken, gelecek yıl bu oranın yüzde 33'e gerilemesi bekleniyor.

Şirket Çalışanına 2. Zam Olmayacak! Şirketlerin Yarısı 2024'te 1 Kez Zam Yapmayı Planlıyor

Şirket çalışanlarına 2. zam yok! Yeni yılda asgari ücrete iki yerine bir kez zam yapılacağına dair değerlendirmeler, şirketlerin maaş politikasını değiştirdi.

Şirketlerin yüzde 67'si bu yıl çalışanlarına iki kere zam yaparken, gelecek yıl bu oranın yüzde 33'e gerilemesi bekleniyor. 2024'te bir kez zam yapmayı planlayanların oranı yüzde 59.

Yemek kartlarının sadece yemek için kullanılması da zorunlu olabilir. SGK, yemek kartları ile yemek harici alışveriş yapıldığı tespit edilirse işletmelere fark matrahları çıkarılacak.

Çalışanın marketten yiyecek alabilmesi mümkün ama yemek harici kalemlerde alışveriş yapılamayacağı bir düzenleme bekleniyor.

15 İlde Sibezgöz-9 Operasyonu! Dolandırıcılar Yakayı Ele Verdi15 İlde Sibezgöz-9 Operasyonu! Dolandırıcılar Yakayı Ele VerdiGündem
# zam # maaş
Çok Okunanlar
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bu Sefer Yağmur Her Yeri Esir Alıyor! Meteoroloji Hava Durumunu Açıkladı!
Bu Sefer Yağmur Her Yeri Esir Alıyor! Meteoroloji Hava Durumunu Açıkladı!
29 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
29 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar İsrail çocukları silahlandırıyor! - Koray Kamacı - Doğan Akdeniz İsrail çocukları silahlandırıyor! - Koray Kamacı - Doğan Akdeniz Tek Bir Damla Derin Nefes Almanızı Sağlıyor! Tek Bir Damla Derin Nefes Almanızı Sağlıyor!