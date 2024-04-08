Spot piyasada doğal gaz fiyatları ne kadar oldu?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 48 bin 746 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 293 bin 190 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 41 lira 63 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 717 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 543 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 539 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 89 milyon 661 bin 219 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 89 milyon 110 bin 334 metreküp olarak kayıtlara geçti.