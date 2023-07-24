Spotify Türkiye fiyatlarına zam yaptı!

Spotify, ABD'nin ardından Türkiye kullanıcılarının Premium üyeliklerine zam yaptı. Peki Spotify Premium üyelikleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

Spotify Türkiye fiyatlarına zam yaptı!

Geçtiğimiz günlerde ABD kullanıcıları için fiyat 9,99 dolar olan premium fiyatını 1 dolar artırarak 10,99 dolara çıkarmıştı.

Spotify, bu zamların ardından Türkiye'de de Premium fiyatlarını artırdı.

Spotify'da yapılan zamların ardından fiyat listesi ise şöyle

• Bireysel: ₺29,99 - ₺39,99
• Duo: ₺39,99 - ₺54,99
• Aile: ₺49,99 - ₺64,99
• Öğrenci: ₺14,99 - ₺21,99

# spotify
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