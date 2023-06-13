Emekli ve memur zammında takvim netleşti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu düzenleme sonrasında 5 bin 500 lira maaş alan birine 2 bin lira zam yapılırken maaşı 7 bin 200 lira olan ve üstelik çok daha fazla prim ödeyen emekli sadece 300 lira artış almıştı. Depremin maliyeti, memur ve emekli maaşlarındaki artışlardan sonra ek bütçeye gerek olup olmadığına ise önümüzdeki günlerde karar verilecek. Bu konu henüz netlik kazanmadı.

İKRAMİYELER NE ZAMAN HESABA YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi yatıracakları müjdesini duyururken gözler ödeme takvimine çevrildi. Ramazan Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak

Kaynak: https://www.tv100.com/emekli-ve-memur-zamminda-takvim-netlesti-ssk-bagkur-emekli-sandigi-maaslari-hesaplandi-haber-675825