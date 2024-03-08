Şubatta en çok borsa kazandırdı

Şubat ayının en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Şubat ayında en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise yüzde 8,91 oranlarıyla Borsa İstanbul 100 endeksinde kaydedildi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi yüzde 1,01, dolar yüzde 1,34, devlet iç borçlanma senetleri yüzde 1,94, külçe altın yüzde 2,33 ve avro yüzde 2,37 ile yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 1,76, dolar yüzde 2,09, devlet iç borçlanma senetleri yüzde 2,68, külçe altın yüzde 3,07 ve avro yüzde 3,11 kayba yol açtı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde yüzde 6,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Öte yandan yabancı yatırımcı borsada 75,4 milyon Dolarlık hisse sattı. Yabancı yatırımcı tahvilde satışa döndü. 3 haftalık toplam satış 200 milyon doları buldu.