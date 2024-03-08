Narkoçelik-5 operasyonlarında zehir tacirlerine büyük darbe! 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da düzenlenen Narkoçelik-5 operasyonlarında 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu imalatçısı yakalandı.

Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duyurdu. "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi, zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi: