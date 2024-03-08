Narkoçelik-5 operasyonlarında zehir tacirlerine büyük darbe! 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik Narkoçelik-5 operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Narkoçelik-5 operasyonlarında zehir tacirlerine büyük darbe! 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da düzenlenen Narkoçelik-5 operasyonlarında 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu imalatçısı yakalandı.

Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duyurdu. "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi, zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

- Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen Narkoçelik-5 operasyonlarında 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kilogram metamfetamin, 146 kilogram sıvı metamfetamin, 38 kilogram reçine halde metamfetamin ve 165 kilogram aseton ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.
Afyonkarahisar’da tarihi eser operasyonuAfyonkarahisar’da tarihi eser operasyonuGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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