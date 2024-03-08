Afyonkarahisar’da tarihi eser operasyonu

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda tarihi değere sahip 75 adet sikke ile 31 adet obje ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da tarihi eser operasyonu
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Edinilen bilgilere göre, operasyon Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler tarafından şüphe üzerine bir şahıs durdurarak üst araması yapıldı. Ardından şahsın evine de baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 75 adet sikke ile 31 adet obje ele geçirdi. Olayın ardından polis M.O., isimli şüpheli şahsı gözaltına aldı.

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