Euro ve Dolar rekor üzerine rekor kırıyor! 8 Mart 2024 Euro ve Dolar kuru...

İstanbul serbest piyasada dolar 31,9540 liradan, avro 34,9800 liradan güne başladı. Euro fiyatları, sığ piyasada en yüksek 35,2099 TL'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken; şu dakikalarda yüzde 0,02 primle 35,0173 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,9583 TL seviyesinde işlem görüyor.

DOLARDA SON DURUM

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,8387 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 31,9532 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en yüksek 31,9560 TL seviyesini gören kur, saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,43 yükselişle 31,9507 TL seviyesinde hareket etti.



Dolar geçtiğimiz gün 32 TL'yi aşarak tüm zamanlarının rekorunu kırmıştı.