Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte yanıtı...

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Fed Başkanı Powell, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamanın muhtemelen uygun olacağını ancak ekonomik görünümün belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru devam eden ilerlemenin garanti olmadığını ifade etti.

HEM ONS HEM GRAM ALTINDA REKOR

Powell’ın açıklamaları ons altın fiyatları için rekor seviyeyi getirdi. Altının ons fiyatı 2.161 doların üzerine çıkarak tarihi zirveyi gördü. Dolar endeksi 1 ayın en düşük seviyesine gerilese de yurt içinde dolar/TL kurunun ve ons altının yükselişi gram altın fiyatları için destek oluşturdu. Böylece altının gram fiyatı 2.210 liranın üzerine hızlı bir şekilde yükselerek rekor kırdı.

8 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.214,46

Gram altın satış: 2.214,78

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.800,00

Çeyrek altın satış: 3.873,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.623,00

Yarım altın satış: 7.794,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.222,00

Tam altın satış: 15.681,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 15.420,00

Cumhuriyet altını satış: 15.653,00

ATA ALTIN NE KADAR?