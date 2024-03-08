Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 8 Mart hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması başta Marmara bölgesi olmak üzere Ege, Akdeniz'in batı kıyıları ve İç Anadolu bölgesinde sağanak bekleniyor. İşte 8 Mart hava durumu...
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Manisa, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
8 MART HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde, akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ve kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin, zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
- KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
- SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
- SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
- ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
- SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
- TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
- TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
- VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı