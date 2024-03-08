Muğla'da şiddetli deprem!

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Marmaris ilçesi merkezli şiddetli bir deprem meydana geldi.

Muğla'da şiddetli deprem!
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T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Marmaris ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

36 Km derinlikte meydana gelen depremin saati 07:27 olarak kaydedilirken bölgeden olumsuz bir haber gelmedi...

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# deprem # muğla # Marmaris
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