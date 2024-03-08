Kadın jandarmalar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla indi

Etkinlikler kapsamında, köprüye "Kadınlar Günü Kutlu Olsun" yazılı afiş ve Türk bayrakları asıldı.

İkili gruplar halinde iple erişim tekniğiyle botlara inen kadın jandarmalar, Ortaköy'de hazırlanan etkinlik alanına ulaştı. Yağmur altında yapılan gösteride vatandaşlarca ilgiyle izlenen kadın jandarmalar karanfillerle karşılandı.

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JÖAK Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Sedat Öz, gösteri yapan kadın komandoların tarihteki kahramanlıklardan ilham aldığını dile getirdi.

İnişi tamamlayan Jandarma Üsteğmen Seher Cingöz, Jandarma Astsubaylar Ebru Kiraz, Duygu Erdem, Şafak Okçu, Aydanur Tarla ve Eylül Bahram da etkinlik alanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, gururlu olduklarını kaydetti.

Alanda İl Jandarma Komutanlığının afetlerde, su altında ve dağcılıkta kullandığı ekipman sergilendi. Jandarmanın kadın çalışanlarına karanfil takdim edildi.