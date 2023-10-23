Tab Gıda Ne Zaman İşleme Başlayacak? Ne Zaman Borsada İşlem Görecek?

Tab Gıda Halka arzı Türkiye'de milyonlarda kişi tarafından takip ediliyor. Müthiş bir kazanç sağlayacağı düşünülen Tab Gıda ne zaman işlemeye başlayacak sizler için detaylı bir şekilde yazdık!

Tab Gıda Ne Zaman İşleme Başlayacak? Ne Zaman Borsada İşlem Görecek?
Tab Gıda ne zaman işlem görecek?
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Tab Gıda ne zaman işlem görmeye başlayacak birçok kişi merak ediyor. Halka arz edilen şirketler halka arzın ardından borsada işlem görmeye başlıyorlar. Türkiye'nin en büyük fast food restoran zinciri Tab Gıda, 26 Ekim 2023 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Tab Gıda Ne Zaman İşlem Görmeye Başlayacak? Borsada Tab Gıda Ne Zaman İşlem Görecek?

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz talep toplama süreci 18-19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Talep toplama sonucunda, 5 milyon 185 bin 61 yatırımcıdan 4 milyon 949 bin 462'sine pay dağıtımı yapıldı. Halka arzın büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşti. Bu, Türkiye'de bir gıda şirketi için yapılan en büyük halka arz oldu. TAB Gıda, Türkiye'de Burger King, Popeyes, KFC, Arby's, Domino's Pizza, Little Caesars ve Sbarro gibi dünyaca ünlü fast food markalarının franchise'larını işletiyor. Şirket, Türkiye'de 1.400'den fazla restoranı ile 20.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Tab Gıda ne zaman işlem görmeye başlayacak

TAB Gıda'nın halka arzı, Türkiye'de gıda sektörünün gelişimi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Halka arz, şirketin büyümesini finanse etmesine ve yeni yatırımlar yapmasına imkan sağlayacak.

TAB Gıda'nın Halka Arzının Öne Çıkan Özellikleri

Tab Gıda'nın halka arzına bu kadar fazla talep olmasının elbet bazı nedenleri var. Bu nedenler şirketin mali durumu ve yatırım stratejileri. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Türkiye'de bir gıda şirketi için yapılan en büyük halka arz
  • 5 milyon 185 bin 61 yatırımcıdan 4 milyon 949 bin 462'sine pay dağıtımı
  • 6.825.000.000 TL'lik halka arz büyüklüğü
  • Türkiye'de 1.400'den fazla restoran ve 20.000'den fazla çalışan

TAB Gıda'nın halka arz olmasının belli sebepleri var. Bu sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Şirketin büyümesini finanse etmesi
  • Yeni yatırımlar yapması
  • Türkiye'de gıda sektörünün gelişimine katkı sağlaması
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