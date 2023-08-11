Tarımsal destek ödemelerinin yapılacağı tarih açıklandı! Hesaplarınızı kontrol edin

Milyonlar çiftçinin gözü tarımsal destek ödemelerinde. Ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu. Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte tarımsal destek ödemelerinin yapılacağı tarih.

Tarımsal destek ödemelerinin yapılacağı tarih açıklandı! Hesaplarınızı kontrol edin

Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 milyon 378 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin yapılacağı tarihe ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Uzman Eller Projesi kapsamında destekleme ödemesine ilişkin şu paylaşım yapıldı:

- 13 milyon 378 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# tarım ve orman bakanlığı # tarımsal destek ödemeleri
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