Temmuz ayında ihracat rekoru kırıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat son verileri açıkladı

Türkiye, üretim değil, ihracat odaklı ekonomi politikalarını uygulamaya devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayında ihracat rekoru kırıldığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş’ta düzenlediği basın toplantısında ihracatın temmuzda yüzde 8.4 artışla 20,09 milyar dolar olduğunu söyledi. Bolat, tarihin en yüksek temmuz ihracatının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Ömer Bolat, Temmuz ayında ithalat oranında ise yüzde 11,1 artışla 32,48 milyar dolar olduğunu söyledi. Böylelikle Ocak temmuz döneminde ihracat geçen yıla yakın olarak 143,4 milyar dolar, ithalat ise yüzde 5,1 artışla 217,05 milyar dolar olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı, Türkiye’nin ihracat odaklı ekonomi politikalarını devam ettirerek büyümeyi hedeflediklerini söyledi

Ulusal Kanal'a değerlendirmeler de bulunan ekonomi uzmanları, ihracat rekorları kırılmasıyla paralel olarak ithalat oranında artışların olduğunu da belirtiyor. Türkiye'nin iç piyasasını koruyan üretim eksenli ekonomi politikalarının uygulaması gerektiğine dikkat çekiyor.