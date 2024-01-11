THY Aylık 40 Bin TL Maaşla Kabin Memuru Alımını Başlatıyor! İşte Başvuru Şartları

Türk Hava Yolları'nın (THY) 2024 kabin memuru alımlarının ne zaman olacağı merak ediliyor. Kabin memuru olma şartları merak edilirken, en az üniversite mezunu kadın ve erkek olma zorunluğunun olduğu öğrenildi.

Türk Hava Yolları Duyuruları

THY her yıl kabin görevlisi alımı yapmaktadır ve geçen yıl 1000'den fazla uçuş görevlisini işe aldı. Tahminlere göre bu seneki alımlar, geçen seneye göre daha fazla olacak. THY, çalışan sayısının artacağını ve bununla birlikte maaş + en az iki maaş teklif edileceği duyurdu. THY kabin memuru başvuruları internet zerinden yapılmaktadır. Aynı zamanda kabin memuru maaşlarının 40 bin TL olacağı da duyuruldu.

Kabin Memurluğuna Kimler Başvurabilir?

THY'de kabin görevlisi olmak için en az üniversite mezunu olmakla beraber yabancı dil de bilmek gerekmektedir.

Geçen sene başvuru duyuruları yıl ortasında yayınlanmıştı. Bu sene de işe alım duyurularının yıl ortasında yapılacağı yönünde.